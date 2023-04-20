İran'da zehirlenen öğrencilerin fotoğraflarını 'düşman medyaya gönderen' bir kişi tutuklandı

İran'da okullarda zehirlenen öğrencilerin fotoğraflarını "ülke dışındaki rejim karşıtı medya organlarına gönderdiği" iddiasıyla bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kazvin eyaleti Başsavcısı Hüseyin Recebi, eyalette öğrencilerin zehirlenme görüntülerini "düşman medyaya" gönderen bir kadının tutuklandığını söyledi.

Kazvin eyaletinde bir okulda zehirlenme vakaları nedeniyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin görüntülerinin çok kısa süre içinde yabancı medyada yayınlandığını aktaran Recebi, "Hastanenin güvenlik kameralarını inceledikten sonra bir kadının öğrencilerin videolarını ve fotoğraflarını çektiği tespit edildi." dedi.

Söz konusu kadının zehirlenme olayı öncesinde de okul çevresinde bulunduğunun tespit edildiğini ifade eden Recebi, kadının, toplu zehirlenme vakalarıyla ilgisinin araştırıldığını belirtti.

İranlı Başsavcı, kimliği açıklanmayan kadının "yalan ve sahte bilgi yaymak ve rejim aleyhine propaganda yapmak" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.

İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana, genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor.

Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor. Şu ana kadar ülke genelinde yüzlerce okulda binlerce öğrenci zehirlendi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, toplumda endişenin giderek artması üzerine 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, yetkililere olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması talimatı verdiğini belirtmişti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de zehirlenme vakalarının faillerinin idamla yargılanacağını söylemişti.

Açıklamaların ardından 7 Mart'ta 5 eyalette düzenlenen operasyonlarda olaylarla ilgili olduğu şüphesiyle çok sayıda kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

İran İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Tahran, Kum, Zencan, Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan (Tebriz), Kürdistan ve Rezevi Horasan eyaletlerindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yaklaşık bir buçuk aydır yaşanmayan toplu zehirlenme vakaları son haftalarda yeniden görülmeye başlandı.

Vakaların önüne geçilememesine tepki gösteren öğrenci ve öğretmenler, ülkenin bazı kentlerinde düzenledikleri gösterilerle yetkilileri protesto ediyor.

Kaynağı henüz net olarak belirlenemeyen vakalarla ilgili hem Meclis hem de Başsavcılık tarafından soruşturmalar yürütülüyor. Meclisin konuyu araştırmak için oluşturduğu özel araştırma komitesinin bu hafta içinde nihai raporunu sunması bekleniyor.