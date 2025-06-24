İran'da Zafer Kutlaması: Saldırıların Ardından İnkılap Meydanı'nda Kalabalık Gösteri

İran'da Zafer Kutlaması: Saldırıların Ardından İnkılap Meydanı'nda Kalabalık Gösteri
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İran ile İsrail arasındaki yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte, Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda büyük bir gösteri düzenlendi. Katılımcılar, ABD ve İsrail'e karşı öfkelerini dile getirirken, siyasi liderliğe ve orduya destek mesajları verdi.

İran ile İsrail arasında yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından gelen ateşkes haberi sonrasında başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yaptı.

İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösteride, eylemciler ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e karşı öfkelerini dile getirdi.

ABD'nin tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıyan İranlılar, sık sık "zillet bizden uzaktır", "Amerika'ya ölüm", "İsrail'e ölüm", "taviz yok" sloganları attı.

Siyasi liderliğe ve orduya destek mesajları verilen gösteride, özellikle gençlerin ve kadınların yoğun katılımı dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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