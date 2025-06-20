İran'da Yüzbinlerce Kişi İsrail'e Karşı Protesto Gösterisi Düzenledi

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İran'ın başkenti Tahran'da ve diğer şehirlerde yüzbinlerce kişi, cuma namazı sonrası İsrail'in saldırılarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestolara üst düzey yetkililer de katıldı.

- İran'da yüzbinler sokaklara döküldü

TAHRAN - İran'da yüzbinlerce kişi, cuma namazının ardından İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarını protesto etti.

İran'da başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelinde, cuma namazı sonrası İsrail'in saldırıları protesto edildi. Tahran Üniversitesi'nde kılınan cuma namazının ardından yüzbinlerce kişi İsrail ve ABD karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Gösteriye, başta İran Anayasa Mahkemesi Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ile eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi olmak üzere çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili de katıldı.

Protestolarda İran, Filistin ve direniş gruplarının bayrakları taşınırken, eylemciler yere serilen İsrail ve ABD bayraklarına basarak yürüdü. Gösteride "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD", "Sonuna kadar direneceğiz", "Siyonist rejim yok olacak" ve "Liderime canım feda" yazılı pankartlarla tepkilerini dile getiren halk, "Hamaney'le çatışan herkes sonunda yok olup gitti", "İran Gazze olmayacak", "Liderimizin arkasındayız" ve "Nükleer silah hakkımız" sloganları attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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