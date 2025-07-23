İran'da Yüksek Sıcaklıklar Su ve Elektrik Sıkıntılarına Yol Açıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da sıcaklıkların etkisiyle su ve elektrik sıkıntıları yaşanıyor. Birçok kentte sarı kodlu uyarılar yapılırken, halk serinlemek için çareler arıyor.

TAHRAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da sokakta serinlemek için su içen bir kişi, 22 Temmuz 2025.

İran medyasının bildirdiğine göre, ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların su ve elektrik sıkıntılarına yol açması nedeniyle birçok kentte sarı kodlu uyarı verildi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun

Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konutta yeni dönem yarın başlıyor: 'Parça evleri' kimler satın alabilecek?

Uygun fiyatlı 'parça evleri' kimler satın alabilecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.