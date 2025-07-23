İran'da Yüksek Sıcaklıklar Su ve Elektrik Sıkıntılarına Yol Açıyor
İran'ın başkenti Tahran'da sıcaklıkların etkisiyle su ve elektrik sıkıntıları yaşanıyor. Birçok kentte sarı kodlu uyarılar yapılırken, halk serinlemek için çareler arıyor.
TAHRAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da sokakta serinlemek için su içen bir kişi, 22 Temmuz 2025.
İran medyasının bildirdiğine göre, ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların su ve elektrik sıkıntılarına yol açması nedeniyle birçok kentte sarı kodlu uyarı verildi. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel