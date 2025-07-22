İran'da Yüksek Sıcaklıklar Nedeniyle Su ve Elektrik Kesintileri Yaşanıyor

TAHRAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- İran'da etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar nedeniyle ülkenin büyük bir bölümünde su ve elektrik kesintileri yaşanırken birçok kentte sarı kodlu uyarı verildi.

Tahran eyaletinde pazar günü termometreler 45 santigrat dereceyi gösterdi.

İran Meteoroloji Kurumu'nda kıdemli uzman olan Muhammed Asgari, yazın başından bu yana ülkedeki ortalama sıcaklıkların normalin yaklaşık 1,2 santigrat derece üzerinde seyrettiğini söyledi.

Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Asgari, anormal sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 8 eyalette etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda Tahran'ın akut su krizine dikkat çekerek ciddi düzeydeki su sıkıntısı ve kritik derecede düşük su rezervleri konusunda uyarıda bulundu.

Pezeşkiyan mevcut kaynak yönetimi uygulamalarını "yetersiz" bulduğunu ifade ederek, bu acil durum karşısında daha fazla kamuoyu katılımı ve koordinasyon çağrısı yaptı.

Tahran eyaletinde enerji ve su tasarrufu amacıyla çarşamba günü resmi tatil ilan edildi.

Mehr Haber Ajansı, Simnan eyaletinde tüketimi azaltmak ve 2-4 santigrat derece artması öngörülen sıcaklıklara tedbir almak amacıyla salı ve çarşamba günleri tüm idari ofislerin, yürütmeye bağlı kurumların ve bankaların mesai saatlerinin sabah 06.00-11.00 aralığına çekildiğini bildirdi.

Başkent Tahran'da ülke genelinde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında planlı elektrik ve su kesintileri yaz başından bu yana devam ediyor.