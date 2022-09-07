İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
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İran'da Fokker tipi bir yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle Şiraz Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı bildirildi.
İran'da Fokker tipi bir yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle Şiraz Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı bildirildi.
"Entekhab" haber sitesine göre, Tahran'dan Buşehr'e gitmek için havalanan Fokker tipi yolcu uçağında teknik bir arıza meydana geldi.
İran Aseman Havayolları'na ait yolcu uçağı Şiraz Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel