İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü - Haberler

İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü
AA - Güncel
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Tren kazası sonrası yetkililerin incelemelerde bulunması Raydan çıkan trenden detaylar İran Kızılay'ının yaralıları kurtarma çalışması Ambulans helikopterin gelişi İran'da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.
Tren kazası sonrası yetkililerin incelemelerde bulunması
Raydan çıkan trenden detaylar
İran Kızılay'ının yaralıları kurtarma çalışması
Ambulans helikopterin gelişi
İran'da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.
AA / Güncel