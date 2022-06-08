İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü - Haberler

İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü Tren kazası sonrası yetkililerin incelemelerde bulunması Raydan çıkan trenden detaylar İran Kızılay'ının yaralıları kurtarma çalışması Ambulans helikopterin gelişi İran'da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. Tren kazası sonrası yetkililerin incelemelerde bulunması Raydan çıkan trenden detaylar İran Kızılay'ının yaralıları kurtarma çalışması Ambulans helikopterin gelişi İran'da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. AA / Güncel Kızılay Meşhed İran Güncel Haberler

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