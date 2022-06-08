İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü - Haberler

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İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü

AA - Güncel
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Tren kazası sonrası yetkililerin incelemelerde bulunması Raydan çıkan trenden detaylar İran Kızılay'ının yaralıları kurtarma çalışması Ambulans helikopterin gelişi İran'da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

Tren kazası sonrası yetkililerin incelemelerde bulunması

Raydan çıkan trenden detaylar

İran Kızılay'ının yaralıları kurtarma çalışması

Ambulans helikopterin gelişi

İran'da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

AA / Güncel

Kızılay Meşhed İran Güncel Haberler

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