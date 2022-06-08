İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü - Haberler

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İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü

AA - Haydar Şahin - Güncel
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İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü

İran'da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (İSNA) göre, Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi, bu sabah Meşhed-Yezd treninin dört vagonunun Tabas durağına yakın bir bölgede raydan çıktığını söyledi.

Kazanın hemen ardından Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin bölgeye intikal ettiğini aktaran Rahimi, ilk belirlemelere göre, 420 yolcusu bulunan trendeki 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Rahimi, olay yerine 12 acil durum aracının yanı sıra 3 helikopter de sevk edildiğini kaydetti.

AA / Haydar Şahin - Güncel

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