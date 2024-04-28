İran'da Yezd Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

İran'da Yezd Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri ABD'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencileri desteklemek amacıyla toplandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Yezd Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve personeli gösteri düzenledi.

Üniversite bahçesinde toplanan göstericiler, ABD'de Filistin için eylem yapan öğrenciler ile dayanışma sloganları atarak polisin sert uygulamalarını kınadı.

Göstericiler sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attılar.

ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencileri Gazze halkına destek için gösteri düzenlemiş ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesine maruz kalmıştı.