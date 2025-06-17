İran'da Yetkililere Bağlantılı Cihaz Kullanımı Yasaklandı

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İran Siber Güvenlik Komutanlığı, devlet yetkilileri ve güvenlik ekiplerinin internet veya telekomünikasyon ağlarına bağlı cihazları kullanmasını yasakladı. Bu karar, artan suikast endişeleri ve güvenlik tehditlerine karşı alınan bir önlem olarak duyuruldu.

( ANKARA ) – İran Siber Güvenlik Komutanlığı, devlet yetkilileri ve güvenlik ekiplerinin internet ya da telekomünikasyon ağlarına bağlı cihazları kullanmalarını yasakladı. Karar, bugün İran'ın Devrim Muhafızları'na (IRGC) yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı tarafından duyuruldu.

Yasak, özellikle cep telefonu takibi yoluyla İran içinde düzenlenen suikastlara ilişkin artan güvenlik endişelerinin ardından geldi. Fars'a göre bu adım, geçen yıl İsrail'in Hizbullah üyelerine yönelik gerçekleştirdiği "pager saldırısı" gibi olayların tekrarını önlemeyi amaçlıyor.

Fars'ın haberine göre, İsrail'in son saldırılarında nükleer bilim insanları da dahil olmak üzere birçok kişinin, bu tür teknolojilerle hedef alınarak öldürüldüğü iddia ediliyor. Ajans, mobil cihazların kapalı olsa bile konum takibine karşı tam güvenlik sağlamadığını, bu nedenle özel izleme karşıtı cihazların kullanılmasını önerdi.

Öte yandan, Tahran Milletvekili Hamid Rasaei, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm yetkililerin ve yakın çalışma arkadaşlarının cep telefonlarını teslim etmesi gerektiğini belirtti.

Fars'ın aktardığına göre, İran Siber Güvenlik Komutanlığı, "Artık yetkililerin ve güvenlik personelinin bağlantılı cihaz kullanması yasaktır" ifadelerini kullandı. Ancak hangi kurumların bu kapsama girdiği ya da istisna uygulanıp uygulanmayacağına dair ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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