İran'da Yaz Mesai Saatleri Değişiyor
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, devlet kurumlarında yaz mesai saatlerinin 10 Mayıs'tan itibaren 06:00-13:00 arası olacağını açıkladı. Bu değişiklik enerji tüketimini yönetmeyi amaçlıyor.
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, devlet kurumlarında yaz mesai saati uygulamasının cumartesi günü başlayacağını duyurdu.
Muhacirani, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İranlı yetkili, "Devlet daireleri ve kamu kurumlarının çalışma saatleri, 10 Mayıs Cumartesi gününden itibaren saat 06: 00 ila 13: 00 arası olacaktır." ifadelerini kullandı.
İran'da geçtiğimiz günlerde, enerji tüketimini yönetmek amacıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak için çalışma saatlerinin ayarlanacağı duyurulmuştu. Söz konusu uygulamanın enerji tüketiminin yönetilmesine yardımcı olması bekleniyor.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel