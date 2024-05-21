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İran'da Uzmanlar Meclisi 93 yaşındaki Ayetullah Kirmani'yi yeni başkan olarak seçti

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İran'da Uzmanlar Meclisi, 93 yaşındaki Ayetullah Kirmani'yi yeni başkan olarak seçti. Kirmani, Ayetullah Ahmed Cenneti'nin yerine 2 yıl boyunca görev yapacak.

İran'da Uzmanlar Meclisi, 93 yaşındaki Ayetullah Kirmani'yi yeni başkan olarak seçti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran liderini seçme ve görevden azletme yetkisine sahip olan 88 sandalyeli Uzmanlar Meclisi bugün toplandı.

Uzmanlar Meclisi üyeleri, Tahran'da gerçekleştirilen oturumda 55 oyla 93 yaşındaki Ayetullah Kirmani'yi yeni başkanı olarak seçti.

Uzun süredir bu görevi yürüten Ayetullah Ahmed Cenneti'nin yerine seçilen Kirmani, söz konusu görevi 2 yıl boyunca sürdürecek.

Uzmanlar Meclisi

İran'da Uzmanlar Meclisi seçimleri 8 yılda bir yapılırken 4 yılda bir de farklı gerekçelerle azalan üye sayısını tamamlamak üzere ara seçimler yapılıyor.

İran Anayasası, Uzmanlar Meclisi'ne ülke liderinin görevlerini yerine getirmesinin mümkün olmadığı durumlarda halefini belirlemesine izni veriyor. Bu nedenle bu Meclis'e önem veriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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