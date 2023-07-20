İran'da uyuşturucu kaçakçılarıyla çatışmada 2 polis öldü

İran'ın güneybatısında uyuşturucu kaçakçılarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti. Yasuc kentinde gerçekleşen olayda, narkotik polisi şüpheli araçları takip ederken çıkan kovalamacada polisler yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

İran'ın güneybatısında uyuşturucu kaçakçılarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, ülkenin güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Yasuc kentinde narkotik polisi ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çatışma çıktı.

Polisin, Yasuc-Patave otoyolunda dur ihtarına uymayan şüpheli iki aracın peşine düştüğü ve kovalamaca sırasında çıkan çatışmada Hamid Dırahşan ve Mehdi Emini adlı 2 narkotik polisinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Uyuşturucu kaçakçısı oldukları belirtilen 4 kişiden 2'sinin çatışma sonrasında yakalanarak gözaltına alındığı, 2'sinin ise olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Olay sonrasında saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı kaydedildi.