İran'da Uranyum Zenginleştirmeye Destek Eylemi

İran'da Uranyum Zenginleştirmeye Destek Eylemi
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İran'ın Natanz kentinde, ABD'nin uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelik taleplerine karşı çıkan yaklaşık 1500 öğrenci, ellerinde pankartlarla protesto düzenledi. Göstericiler, nükleer bilim insanlarının posterlerini taşıyarak İran'ın nükleer haklarını savundu.

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin ABD'den gelen taleplere tepki gösteren öğrenciler, Natanz kentindeki uranyum zenginleştirme tesisi önünde eylem yaptı.

Ülke medyasında yayımlanan görüntülere göre, ellerinde bayraklar ve "uranyum zenginleştirmek kesin hakkımızdır" yazılı dövizlerle insan zinciri oluşturan yaklaşık 1500 kişiden oluşan öğrenciler, İran'ın nükleer faaliyetlerini savunan sloganlar attı.

Göstericiler, İran'ın suikastlarda ölen nükleer bilim insanlarının posterlerini taşıdı.

Benzer bir eylem, 22 Mayıs'ta diğer bir uranyum zenginleştirme merkezi Fordo nükleer tesisinde yapılmıştı.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecinde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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