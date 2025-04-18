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İran'da Ulusal Ordu Günü Geçit Töreni Düzenlendi

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İran'ın başkenti Tahran'da Ulusal Ordu Günü dolayısıyla düzenlenen geçit törenine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve üst düzey yetkililer katıldı. Pezeşkiyan, ordunun toplumun güvenliği için önemine vurgu yaptı.

İran'da Ulusal Ordu Günü dolayısıyla başkent Tahran'da kara, deniz, hava ve özel kuvvetlere bağlı askerler, geçit töreni düzenledi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra törene üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Törende konuşan Pezeşkiyan, "Ordu, devletin ve milletin güçlü kalesidir ve toplumun güvenliği ve huzuru ordunun varlığıyla sağlanır." dedi.

Pezeşkiyan'ın konuşmasının ardından piyade birlikleri geçit töreni alanının önünde yürüyüşe geçti.

Daha sonra mobil birlikler geçit törenine başladı. Etkinlikte ordu birliklerine ait silahlı ve keşif insansız hava araçları (İHA), füzeler ve hava savunma sistemleri sergilendi. ???????

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Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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