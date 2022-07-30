İran'da ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlarda can kaybı 61'e yükseldi - Haberler

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İran'da ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlarda can kaybı 61'e yükseldi

İran'da ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlarda can kaybı 61'e yükseldi

İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

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İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan sel felaketinde 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Velipur, Firuzkuh dahil olmak üzere selden etkilenen bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve yağışların devam etme olasılığına karşı vatandaşlara nehir ve kanal kıyılarından uzak durma uyarısı yaptı.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre de Kızılay Genel Sekreteri Yakub Süleymani sel felaketinin detayları hakkında açıklamada bulundu.

Süleymani, selin 60 il, 140 ilçe, 516 köy ile 85 bölgede etkili olduğunu, 1332 kişinin güvenli yerlere nakledildiğini ve 5 bin 215 kişiye acil barınma sağlandığını kaydetti.

Kızılay Genel Sekreteri, son bir hafta içinde 27 bin 35 kişiye yardım ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Ulusal Tahmin ve Kriz Yönetimi Merkezi, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların pazartesiye kadar devam edeceğini duyurdu.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, son yaptığı açıklamada 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin kayıp olduğunu söylemişti.

AA / Haydar Şahin - Güncel

Togo Cumhuriyeti Tahran İran Güncel Haberler

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