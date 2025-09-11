İran'da UAEA Denetim Anlaşması Protesto Edildi

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında varılan denetimlerin yeniden başlatılmasını sağlayacak anlaşma başkent Tahran'da bir grup tarafından protesto edildi.

Tahran'daki Filistin Caddesi üzerinde bulunan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binası önünde akşam saatlerinde toplanan onlarca kişilik bir grup, UAEA müfettişlerinin İran'a girişinin engellenmesini talep etti.

Ellerinde İran bayraklarıyla protestoya katılan grup, UAEA'nın İran'ın nükleer programıyla ilgili denetimlerinde bağımsız hareket etmediği ve müfettişlerin yeniden ülkede denetime başlamasının ulusal güvenlik tehdidi olduğu yönünde sloganlar attı.

Protestocular tarafından okunan basın bildirisinde, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'ye hitaben, "Sayın Laricani, İsrail sizin adınızı da ikincil suikastlar listesine eklemedi mi? Aynı düşman, hiçbir noktanın onlar için kırmızı çizgi olmadığını göstermek için Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin resmi toplantı yerini hedef almadı mı? Böyle bir sicile sahipken, ülkenin kapılarını düşman piyadesine tekrar açmayı nasıl düşünüyorsunuz? Diplomatik bir kimliğe sahip olsalar da aslında casusluk yapan müfettişler, nükleer tesislere tekrar girecek ve yarın saldırı planınıza hatta suikastınıza dönüşebilecek aynı bilgileri alacaklar." ifadelerine yer verildi.

Gösteri daha sonra olaysız sona erdi.

İran ile UAEA arasında, İsrail ve ABD'nin haziran ayında İran'a saldırıları sonrasında askıya alınan denetimlerin yeniden başlatılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılmıştı. Anlaşma Mısır'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin görüşmesinden sonra imzalanmıştı.

UAEA Başkanı Grossi, İran'ın saldırıya uğrayan tesislerinin de denetime açılacağını ifade ederken İran Dışişleri Bakanı Erakçi, şu anda Buşehr'deki nükleer santral dışındaki tesislerde denetime izin vermediklerini, kararın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından verileceğini duyurmuştu.

Erakçi, ayrıca ülkeye yönelik herhangi bir "düşmanca eylem" veya BM yaptırımlarının geri getirilmesi halinde anlaşmanın geçersiz olacağını bildirmişti.

Meclisteki bazı muhafazakar milletvekilleri, anlaşmanın İsrail ve ABD'nin hazirandaki saldırıları sonrasında Meclisin çıkardığı ve UAEA ile işbirliğini askıya alan yasaya aykırı olduğunu savunuyor.