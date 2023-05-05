İran'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı

İran'ın başkenti Tahran'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

İran'ın başkenti Tahran'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Tahran Büyükelçiliği ile aynı zamanda Türkiye'nin Meşhed ve Tebriz Başkonsolosluklarında da oy verme işlemi başladı.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kırlangıç, "5-7 Mayıs tarihleri arasında sandıklarımız seçmenlere açık olacaktır. Bugün sabahtan itibaren vatandaşlarımız oy kullanımına başladı. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oy verme işlemini yapabilmesi için gerekli hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

Tahran, Meşhed ve Tebriz'deki merkezlerde oy kullanılabildiğini kaydeden Kırlangıç, İran'da yaşayan Türk vatandaşlarını oy vermeye davet etti.

İran'da doktora öğrencisi olan Kerem Türk de bir yıldan uzun süredir İran'da yaşadığını bu nedenle seçmen kaydını Tahran'a aldırdığını söyledi.

Türkiye'nin önemli bir süreçte olduğuna dikkati çeken Türk, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, sonucun ülke ve millet adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tahran Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oy kullanmak için gelen bazı vatandaşlar ise burada oy kullanamayacağını öğrenince üzüntü yaşadı.

Seçmen kaydını İran'a aldırmayı unutan bu kişiler, 14 Mayıs'ta oy kullanmak için Türkiye'ye gideceklerini belirtti.