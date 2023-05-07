İran'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

İran'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda gerçekleştirilen oy kullanma işlemi tamamlandı.

İran'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda gerçekleştirilen oy kullanma işlemi tamamlandı.

İran'daki seçmenler, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Meşhed başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oy kullandı.

Oy verme işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ile müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Sandık kurullarından alınan bilgiye göre, İran'da kurulan sandıklarda 450 seçmen oyunu kullandı.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda İran'daki temsilciliklerde oy verme işlemi 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yurt dışı seçmen kütüğü kayıtlarına göre İran'da 1592 kayıtlı seçmen bulunuyor.

YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturdu.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Yurt dışında kullanılan oylar, Türkiye'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.