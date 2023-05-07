İran'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi son gününde sürüyor

İran'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi son gününde devam ediyor.

İran'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi son gününde devam ediyor.

Seçmenler, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Meşhed başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor.

İran'da 5 Mayıs Cuma günü başlayan ve yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında yapılan oy verme işlemi, bugün yerel saatle 21.00'de sona erecek.

Ülkede 1592 kayıtlı seçmen bulunuyor.