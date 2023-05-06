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İran'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sürüyor

İran'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sürüyor

Güncel Haberler

İran'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

İran'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

Seçmenler, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ile Tebriz ve Meşhed başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor.

Dün başlayan ve yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında yapılan oy verme işlemi, 7 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel

14 Mayıs Türkiye İran Güncel Haberler

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