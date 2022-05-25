İran'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Haberler

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel Türk yemeklerini tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının katkılarıyla 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Tahran Büyükelçiliği tarafından kültürel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün eşi Lale Örs, diğer ülke büyükelçilerinin eşleri ve İran Dışişleri Bakanlığından davetliler katıldı.

Misafirlere hitap eden Lale Örs, binlerce yıldır süregelen dostluk, kardeşlik ve paylaşma kültürünün göstergesi olan dünyaca ünlü Türk mutfağının en güzel örneklerinden birkaçını misafirlerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Programa katılımları için misafirlere teşekkür eden Örs, "Bu etkinliğin bir diğer amacı da küresel iklim değişikliğinin ve dünya çapında aşırı israfın yol açtığı gıda güvenliği sorununa dikkat çekerek, geleneksel Türk mutfağının sağlıklı, atıksız ve sürdürebilir yüzünü bütün dünyaya tanıtmaktır." dedi.

Örs, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türk mutfağının geçmişten günümüze taşıdığı kültürel birikimi, yemek zenginliği ve çeşitliliğini yansıtan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabını yayımladığını belirterek, "Bu kitabı esas alarak hazırladığımız 'İstanbul Menüsü'nü siz değerli konuklarımıza sunmaktan ve sizleri aramızda görmekten memnunuz." diye konuştu.

Etkinlikte misafirlere tarhana çorbası, çerkeztavuğu, zeytinyağlı vişneli yaprak sarması, hünkarbeğendi, safranlı pilav, gül şurubu ve aşure ikram edildi.