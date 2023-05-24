İran'da 'türbe saldırısı' nedeniyle idama mahkum edilen 2 kişinin cezası onandı

İran'ın Şiraz kentinde 13 kişinin hayatını kaybettiği Şah Çerağ Türbesi saldırısının faili oldukları gerekçesiyle 2 kişi hakkında verilen idam kararı onandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yargıtay, idama mahkum edilen Muhammed Ramiz Reşidi ve Naim Haşimi'ye ilişkin kararını duyurdu.

Yargıtay, Reşidi ve Haşimi'nin İran ceza hukukuna göre idam cezasına çarptırılmalarının gerekçesi olan "bağy, muharebe ve yeryüzünde bozgunculuk çıkartma" suçlarının sabit görüldüğüne hükmetti.

Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi'ne 26 Ekim 2022'de düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.