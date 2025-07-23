İran'da Teknoloji Üniversitesinde Yangın: 1 Yaralı

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İsfahan Teknoloji Üniversitesi'nde bir bilgi tabanlı şirketin atölyesinde meydana gelen yangında 1 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ve çıkış nedeni araştırılıyor.

İran'ın İsfahan eyaletindeki İsfahan Teknoloji Üniversitesi'nde bilgi tabanlı şirketin atölyesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonuna göre, İsfahan'ın Humeynişehr ilçesindeki İsfahan Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı bilgi tabanlı şirketin atölyesinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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