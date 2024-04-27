İran'da Tahran Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İran'da, Tahran Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri ABD ve Avrupa'da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencileri desteklemek amacıyla toplandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve personeli öğlen namazının ardından gösteri düzenledi.

Üniversitenin önünde toplanan göstericiler, ABD ve Avrupa'da Filistin için eylem yapan öğrenciler ile dayanışma sloganları atarak polisin sert uygulamalarını kınadı.

Göstericiler sık sık "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" şeklinde sloganlar attı.

ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencileri Gazze halkına destek için gösteri düzenlemiş ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesine maruz kalmıştı.