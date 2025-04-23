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İran'da Suudi Arabistan'la Alay Eden Televizyon Programına Disiplin Cezası

İran'da Suudi Arabistan'la Alay Eden Televizyon Programına Disiplin Cezası
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Haberler
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İran'da devlet televizyonuna bağlı bir kanal, Suudi Arabistan'a yönelik alaycı bir içerik yayınladıktan sonra sorumlu kişiler hakkında disiplin işlemi başlatıldı. Tepkilerin ardından kanal özür dileyerek, programın hazırlayıcıları hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

İran'da Suudi Arabistan'la ilgili alaycı içerikli bir yayın yapan devlet televizyonuna bağlı bir medya kuruluşunda içerikten sorumlu kişiler hakkında disiplin suçundan işlem yapıldı.

Devlet televizyonuna bağlı "Nesim" kanalında önceki gün Suudi Arabistanlı yetkililere yönelik alaycı ifadelerin yer aldığı bir mizahi içerik yayınlandı.

İçeriğin tepki görmesi üzerine televizyon kanalı resmi olarak özür açıklaması yayımladı.

Açıklamada, söz konusu programın içeriğiyle ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı ve disiplin suçundan işlem yapıldığı aktarıldı.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) eski Başkanı Muhammed Haşimi, konuya ilişkin ILNA haber ajansına yaptığı açıklamada, 2015 yılında Suudi Arabistan büyükelçiliği ve konsolosluğuna yapılan saldırıyı hatırlatarak, Suudi Arabistan'a ilişkin alaycı ifadelerin olduğu söz konusu programın, o dönem büyükelçiliğe saldıranlarla aynı kişiler tarafından yapıldığını düşündüğünü söyledi.

Nesim televizyon kanalında yer alan bir programda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la alay edilmişti.

Programın içeriği özellikle hükümet kanadındaki isimler tarafından tepki toplamıştı.

İran ile Suudi Arabistan arasında 2016'da kopan diplomatik ilişkiler Çin'in arabuluculuğunda 2023 yılında yeniden tesis edilmişti. İki ülke arasındaki ilişkilerin gittikçe daha da iyiye gittiği gözlenirken son olarak geçen hafta Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, Tahran'ı ziyaret ederek, hem Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hem de ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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