İran'da Sünnilerin yoğun olduğu bölgelerde bayram bugün kutlandı

İran'da Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan Cumartesi günü başlayacağı duyurulurken ülkede Sünnilerin yoğun olduğu bazı bölgelerdeki Sünni din adamları bugün bayramın ilk günü olduğunu açıkladı.

İran'da Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan Cumartesi günü başlayacağı duyurulurken ülkede Sünnilerin yoğun olduğu bazı bölgelerdeki Sünni din adamları bugün bayramın ilk günü olduğunu açıkladı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisi tarafından dün yapılan açıklamada, Şevval ayı hilalinin görülemediği için ramazan ayının 30 güne tamamlanacağı ve Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan Cumartesi itibarıyla kutlanacağı belirtilmişti.

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde bulunan Sünni din adamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin liderliğini yaptığı Dar'ul-ulum Medresesi ise Şevval hilalinin görüldüğünü ve bayramın bugün kutlanacağını ilan etti.

Zahidan'daki yerel basında çıkan haberlere göre, Zahidan'daki Mekki Camisinde İsmailzehi tarafından bayram namazı kıldırıldı.

Gülistan eyaletine bağlı Galikeş kentindeki Farukiye Camisinde de Sünni din adamı Mevlana Muhammed Hüseyin Gergiç bayram namazını kıldırdı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de yarın başkent Tahran'da bayram namazını kıldıracağı açıklandı.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Mısır, Filistin, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Sudan, Ürdün ve Irak Ramazan Bayramı'nı 21 Nisan Cuma günü kutlayacaklarını açıklamıştı. İran, Umman ve Fas ise bayramın 22 Nisan Cumartesi günü başlayacağını duyurmuştu.