İran'da Sünni Medreselere Baskın: Onlarca Afgan Talebe Gözaltına Alındı

İran'ın Zahidan kentinde, emniyet güçlerinin 2 medreseye düzenlediği baskında onlarca Afgan talebenin gözaltına alındığı bildirildi. Medreselerin açıklamasında, baskınların saygısızlık ve toplumsal birliği zedeleyen girişimler olduğu belirtildi.

İran'da Sünni nüfusun yoğun yaşadığı Zahidan kentinde, emniyet güçlerinin 2 medreseye düzenlediği baskında onlarca Afgan talebenin gözaltına alındığı bildirildi.

Zahidan Dini İlim Medreseleri Birliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, medreselere düzenlenen baskınlar "saygısızlık" ve "toplumsal birliği zedeleyen girişimler" olarak nitelendirildi.

Sorumsuzca yapılan bu davranışın olası gerilime fırsat vermemesi adına yöneticilerin ivedilikle devreye girmesinin istenildiği açıklamada, "Emniyet güçleri, yabancı (Afgan) uyrukluları sınır dışı etme bahanesiyle Abdulaziz ve Ebuzer Gıffari medreselerine baskın düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Ülkede Afgan uyruklu yaklaşık 7 milyon kişinin yaşadığına dikkati çekilen açıklamada, ülkede birçok meslek dalında çalışan Afganların çocuklarının çeşitli medreselerde öğrenim gördükleri, Ehli Sünnet medreselerindeki Afgan öğrencilere reva görülen uygulamanın Şii medreselerindeki Afgan öğrencilere uygulanmadığı öne sürüldü.

İran lideri Ali Hamaney, yaptığı bir konuşmasında, Sünni ve Şii alimler ile öğrencilerden ilişkilerini güçlendirmelerini isteyerek, "Birbirinizin inancını tartışmanıza bir engel yoktur ama güç gösterisinde bulunmayın." demişti.