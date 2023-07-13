İran'da Sünni Medresede Çalışan 132 Öğretmen Sınır Dışı Edildi

İran'ın güneydoğusundaki Zahidan kentinde Sünni vatandaşlara ait Mekki Medresesi'nde çalışan ve yabancı uyruklu olduğu öne sürülen 132 öğretmen, 'kaçak ikamet ve sahte kimlikle görev yaptıkları' iddiasıyla gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

İran'ın güneydoğusundaki Zahidan kentinde Sünni vatandaşlara ait Mekki Medresesi'nde çalışan ve yabancı uyruklu olduğu öne sürülen 132 öğretmen, "kaçak ikamet ve sahte kimlikle görev yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre Mekki Zahidan Medresesi'nde kaçak ikamet ve sahte kimlikle görev yapan yabancı uyruklu 132 kişi gözaltına alındı. Uyruklarına dair bilgi verilmeyen kişiler, gözaltının ardından sınır dışı edildi.

Ülkedeki yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da Zahidan Mekki Medresesi'ndeki öğrencilerin yüzde 50'den fazlasının ve öğretmenlerin bir kısmının Afganistan vatandaşı olduğunu bildirdi.

Mekki Camisi İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi ise kendisine ait internet sayfasından uygulamayı eleştirdi.

İsmailzehi, Daru'l Ulum adlı medreseden alınarak sınır dışı edilen kişilerin "kaçak ikamet ve sahte kimlikli" olduğu iddialarını yalanlayarak bunun "siyasi bir karar" olduğunu iddia etti.

Açıklamasında İsmailzehi, şu ifadelere yer verdi:

"Sistan-Beluçistan eyaletinde yetkililerin kimlik vermekten imtina ettiği binlerce İran asıllı kişi yaşıyor. Bunların tüm bilgileri devlet dairelerinde mevcut. Sınır dışı edilen 3 medrese öğretmenimiz, İran'da doğdu ve hiçbir ülkenin vatandaşı değiller."

Ülke genelindeki Şii medreselerinde aralarında Afganların da bulunduğu birçok yabancı öğrencinin okumasına müsamaha gösterildiğini savunan İsmailzehi, Sünni medreselerine sınırlama getirilmesini ise eleştirdi.

İsmailzehi, "Mekki Camisi Külliyesi'ne yönelik uygulamalar, siyasi hesaplaşmanın ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise Afganistan vatandaşları ve Beluçlardan oluşan din öğretmenlerinin birçoğu ikamet iznine sahip olmalarına rağmen son aylarda sınır dışı edildi.

Bu kişilerin son zamanlarda ülke yönetimine karşı eleştirilerini sertleştiren Mekki Camisi İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'ye baskı amacıyla sınır dışı edildiği değerlendiriliyor.

Mekki Camisi İmamı, hutbelerinde sık sık yönetimi eleştiriyor

İran'ın güneydoğusunda Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti, geçen yıl 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan olaylara sahne olmuştu.

Zahidan kentindeki Mekki Camisi İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, 2 Ekim'de yaptığı konuşmada, olayları "facia" şeklinde niteleyerek, güvenlik güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını söylemişti.

Cuma hutbelerinde sık sık yönetimi eleştiren İsmailzehi, bu nedenle hükümet yanlılarının eleştirilerine hedef oluyor.