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İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye için cenaze namazı düzenlendi

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Pakistan'ın Ravalpindi kentinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için kılınan cenaze namazına binlerce kişi katıldı.

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için kılınan cenaze namazına binlerce kişi katıldı.

Cemaat-i İslami Partisi, suikasta uğrayan Heniyye için Ravalpindi kentinde cenaze namazı düzenlendi.

Ellerinde Filistin bayrakları ile Ravalpindi sokaklarında yürüyen binlerce kişi, ardından Cemaat-i İslami Partisi Başkanı Hafız Naimur Rehman'ın imamlığında cenaze namazı kıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bugün Heniyye'nin suikasta uğramasını kınamış, ailesine ve Filistin halkına başsağlığı dilemişti.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye Pakistan Tahran Hamas İran Dünya Güncel Haberler

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