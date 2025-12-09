Haberler

İran, yağışları tetiklemek için insansız hava araçlarıyla bulut tohumlama çalışması yapıyor

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, ülke genelinde aşırı kuraklık nedeniyle su krizi yaşanırken, yağışları artırmak için insansız hava araçlarıyla bulut tohumlama faaliyetlerinin başlatıldığını duyurdu. Operasyonlar daha sistematik ve veri temelli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, ülkede aşırı kuraklıktan kaynaklı su krizi devam ederken, yağışları tetiklemek için ülke genelindeki hava sahasında insansız hava araçlarıyla (İHA) bulut tohumlama faaliyetleri yapıldığını bildirdi.

Ülkede kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen bulut tohumlama faaliyetleri genişletilirken Enerji Bakanı Aliabadi, mecliste yaptığı konuşmada operasyonların boyutu ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Ülke genelinde yürütülen bulut tohumlama operasyonlarının artık daha sistematik, bilimsel ve veri temelli bir şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Aliabadi, "Şu anda gübreleme çalışmaları hedefli, bilimsel ve veri odaklı bir şekilde yaygınlaştırıldı ve son su yılında ülkenin 31 eyaletinde bu kapsamda 61 dron operasyonu ve 2 bin saat yer operasyonu gerçekleştirildi." dedi.

İranlı Bakan, bulut tohumlama operasyonlarının özellikle Urumiye Gölü, Zayende Rud, Tahran, Elburz, Fars ve Horasan bölgelerinde yoğunlaştığını dile getirdi.

Aliabadi, yeni su yılında da uygun yağış sistemlerinin tespit edilmesiyle birlikte aynı bölgelerde bulut tohumlama faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
