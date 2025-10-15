İran'da Silahlı Soygun Gerekçesiyle 3 Kişinin İdam Cezası İnfaz Edildi

İran'da silahlı soygun yaptıkları gerekçesiyle bir süredir tutuklu bulunan 3 kişinin idam cezası infaz edildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Buna göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan, Emir Rıza Kubbadi, Mecid Hatemi ve Seccad Hatemi'nin idam cezaları sabah saatlerinde infaz edildi.

Söz konusu kişilerin "dehşet çetesi" olarak isimlendirilen silahlı soyguncuların söz konusu suçu defaatle işledikleri ifade edildi.