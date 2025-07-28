İran'da Silahlı Saldırı: Besic Komutanı Hayatını Kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Besic üssü komutanı Cevad Kerim Kuşte'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerine bağlı Kudüs Karargahından yapılan açıklamaya göre, İranlı komutan, Zahidan'ın Şirabad bölgesinde düzenlenen bir silahlı saldırıda öldürüldü.

Zahidan'da önceki gün adliye binasına düzenlenen ve sivillerin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında güvenlik güçlerinin kentteki güvenlik önlemlerini artırdığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, Besic üssü komutanı Kuşte, camide ibadet edenlerin güvenliğini sağlamakla görevli olduğu sırada cami girişinde saldırıya uğradı.

İran'ın güneydoğusundaki Zahidan kentinde 26 Temmuz'da adliyeye silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda aralarında 1 yaşındaki bebek ve annesinin de olduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı. 3 saldırganın da öldürüldüğü açıklanmıştı.

Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl örgütü üstlenmişti.

İran, zaman zaman bölgede sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgütün İsrail adına hareket ettiğini öne sürüyor.