İran'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde 3 kişi hayatını kaybetti

İran'ın batı ve kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın batı ve kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, aşırı yağışlar ülkenin batı ve kuzeybatısında yer alan Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, İlam, Kirmanşah, Kürdistan ve Loristan eyaletlerini etkisi altına aldı.

Aşırı yağışların ardından bazı bölgelerde yollar kapanırken, mahsur kalan 861 kişi İran Kızılayı ekiplerince kurtarıldı.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, sel felaketinde şu ana kadar Bukan, Alamut ve Mehran ilçelerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kulivend, İlam eyaletinde selin vurduğu Çem Gez ve Kemendan köylerinin de tahliye edildiğini aktardı.