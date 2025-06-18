İran'da Siber Saldırılar Nedeniyle İnternet Kesintisi ve Banka Sorunları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, siber saldırılar nedeniyle ülkede internet sorunları ve iki bankanın etkilendiğini açıkladı. Sepah ve Pasargad bankalarının siber saldırıya maruz kaldığı, internetin yavaşlama nedeninin de bu saldırılar olduğu belirtildi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, siber saldırlar nedeniyle ülkede internet sorunu yaşandığını belirterek, iki bankanın da siber saldırıya maruz kaldığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Hükümet sözcüsü Muhacerani ülkedeki son gelişmelere ilişkin basına açıklamada bulundu.

Muhacerani, ülkede aksaklık yaşanan bankacılık sistemine ilişkin açıklamasında, Sepah ve Pasargad bankalarının siber saldırıya uğradığını belirterek söz konusu saldırının veri sızıntısına yönelik olmadığını, bankacılık işleyişini aksatmayla ilgili olduğunu aktardı.

Banka müşterilerinin veri güvenliği açısından endişe duymasına gerek olmadığını ifade eden Muhacerani, uzmanların konu ile ilgilendiğini, kısa sürede bu sorunun çözüleceğini belirtti.

Muhacerani, yollarda oluşan trafik nedeniyle bazı banka şubelerine nakit para ulaştırmada sorunlar yaşandığını aktararak, Sepah bankasının asker emeklilerinin maaşlarını veren banka olarak önemli bir role sahip olduğunu, bu sorunun da kısa sürede çözülmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

İran'daki internet sorunlarına da değinen Muhacerani, ülkedeki internetin yavaşlama nedeninin siber saldırılar olduğunu belirterek "Acil bir durum olmadığı sürece ulusal internete geçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Muhacerani'nin açıklamaları dün yapıldığı ileri sürülen siber saldırıları doğrulamış oldu.

İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen "Gonjeshke Darande" adlı hacker grubu İran'ın kripto para borsası Nobitex'e siber saldırı düzenlediğini, "Sepah" adlı bankayı da hacklediğini iddia etmişti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Taraftarın sevgilisiydi! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Güloğlu ailesinde mezuniyet mutluluğu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezuniyet heyecanı yaşadı
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
İsrailli 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan birbirine girdi
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.