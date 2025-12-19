İran'daki sel felaketinde bir çocuk hayatını kaybetti

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde etkili olan yağış sonrası oluşan selde bir çocuk yaşamını yitirdi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde meydana gelen sel felaketinde bir çocuk hayatını kaybetti.

Su seviyesinin evlerin çatılarına kadar ulaştığı kentte, birçok köy de sular altında kaldı.

Hürmüzgan Eyaleti Valisi Muhammed Aşuri Tazyani, arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek ve kriz masası toplantılarına katılmak üzere Sirik kentine hareket etti.

İran Kızılayı da selden etkilenenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma başlattı.