İran'da Savunma Haftası'nda Askeri Geçit Törenleri İptal Edildi
İran'da her yıl düzenlenen askeri geçit törenleri, güvenlik gerekçeleriyle bu yıl iptal edildi. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bir komutan, kalabalık toplantılardan kaçınılarak hazırlıkların ülke savunmasına yoğunlaştırılmasına karar verildiğini duyurdu.
Devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Genç Gazeteciler Kulübü'ne konuşan bir Devrim Muhafızları Ordusu komutanı silahlı kuvvetler geçit töreninin iptal edildiğini söyledi.
İptal kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını aktaran İranlı komutan, "Her yıl Kutsal Savunma Haftası'nın ilk gününde silahlı kuvvetler geçit töreni düzenliyorduk ancak bu yıl ortaya çıkan tehditler nedeniyle kalabalık toplantılardan kaçınılarak hazırlıkların ülke savunmasına yoğunlaştırılmasına karar verildi." ifadelerini kullandı.
İran'da 1980'deki Irak savaşının başlangıcının yıl dönümü olan 22 Eylül'de, bir hafta boyunca "savunma haftası" adıyla etkinlikler, çeşitli programlar ve askeri geçit törenleri düzenleniyor.