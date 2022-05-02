İran'da sahte içkiden zehirlenen 5 kişi öldü - Haberler

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İran'da sahte içkiden zehirlenen 5 kişi öldü

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran'da sahte içkiden zehirlenen 5 kişi öldü

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 48 kişinin sahte içkiden kaynaklanan alkol zehirlenmesiyle hastanelere kaldırıldığı, zehirlenen 5 kişinin öldüğü ve 11 kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 48 kişinin sahte içkiden kaynaklanan alkol zehirlenmesiyle hastanelere kaldırıldığı, zehirlenen 5 kişinin öldüğü ve 11 kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi ajansı Fars'a göre Hürmüzgan Tıp Fakültesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Nevruziyan, 48 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Hastaneye kaldırılanlardan 5'inin hayatını kaybettiğini aktaran Nevruziyan, durumu ağır olan 11 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığını, 3 kişide ciddi görme kaybı olduğunu belirtti.

Öte yandan Bender Abbas kenti Emniyet Müdürü Timur Devletyari, kentte alkol zehirlenmelerine yol açan sahte içki dağıtımını yapan kişilerin tespit edildiğini ve şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Halkla İlişkiler, Tıp Fakültesi, Alkol, İran, Güncel, Haberler

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