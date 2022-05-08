İran'da sahte içkiden 10 kişi öldü - Haberler

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İran'da sahte içkiden 10 kişi öldü

AA - Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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İran'da sahte içkiden 10 kişi öldü

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde sahte içkiden zehirlenen 75 kişiden 10'u hayatını kaybetti.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde sahte içkiden zehirlenen 75 kişiden 10'u hayatını kaybetti.

Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Fatma Nevruziyan, Tasnim Haber Ajansına, Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas'ta sahte içkiden zehirlenenlere ilişkin bilgi verdi.

Nevruziyan, "Bender Abbas kentinde sahte içkiden zehirlenen 75 kişi hastanelere başvurdu. Söz konusu hastalardan 10 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Ölenlerden birinin kadın olduğunu dile getiren Nevruziyan, 4 kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Müslüman vatandaşlar için alkol satışı ve tüketiminin yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor.

İran yasalarına göre, alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

İran, Güncel, Haberler

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