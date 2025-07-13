İran'da Sahte İçki Tüketimi: 1 Ölü, 30 Zehirlenme

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentinde sahte içki tüketimi nedeniyle 1 kişi öldü 30 kişi zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Dezful Genceviyan Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Ali Şefiiniya konuya ilişkin bilgi verdi.

Şefiiniya, "Sahte içkiden zehirlenen 31 kişiden biri hayatını kaybetti. 5 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı." dedi.

İranlı yetkili, zehirlenenlerden 7 kişinin diyalize alındığını kaydetti.

Müslüman vatandaşlar için alkol satışı ve tüketiminin yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor.

İran yasalarına göre, alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.