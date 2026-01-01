İran'da Rejim Karşıtı Protestolar Ülke Genelinde Yayılıyor

(ANKARA) - İran genelinde bir süre önce başlayan ve 1 Ocak Perşembe günü itibarıyla dördüncü gününe giren rejim karşıtı gösterilerde tansiyon yükseliyor. Protestoların başlamasından bu yana ilk can kaybı doğrulanırken; Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ülkenin düşmanlarının ekonomik baskı yoluyla İran'ı devirmeye çalıştığını" ileri sürdü.

İran Riyali'nin ABD Doları karşısında rekor seviyede değer kaybetmesiyle Tahranlı esnafın başlattığı kepenk kapatma eylemi, ülke genelinde rejim karşıtı bir ayaklanmaya dönüştü. İsfahan, Hemedan, Babol, Dehloran ve Bağmelek gibi şehirlerde sokağa dökülen binlerce kişi, "Korkmayın, hepimiz biriz" ve "Diktatöre ölüm" sloganları attı. Bazı bölgelerde de göstericilerin sürgündeki Rıza Pehlevi lehine tezahüratta bulundukları ve "değişim, hemen şimdi" pankartı taşıdıkları kaydedildi.

İran devlet televizyonu, ülkenin batısındaki Loristan eyaletinde dün gece çıkan olaylarda 21 yaşındaki milis gücü Besic üyesi Amirhossam Khodayari Fard'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başkent Tahran'da üniversite öğrencilerinin sert müdahalelere maruz kaldığı aktarıldı. Tahran Üniversitesi öğrenci toplulukları liderlerinden Sarira Karimi'nin evine düzenlenen baskınla gözaltına alındığı ve "şu an nerede tutulduğunun bilinmediği" kaydedildi. Güneydeki Fars eyaletinde ise yerel bir hükümet binasına girmeye çalışan göstericilere güvenlik güçlerinin ateş açtığı bildirildi. Nehavend ve Hemedan gibi kentlerde de polisin biber gazı ve tazyikli suyla sert müdahalesi sürerken, bazı bölgelerden silah sesleri yükseldi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Topyekün bir savaş içindeyiz"

Tahran'da düzenlenen bir iş forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, artan yaşam maliyetleri nedeniyle yayılan huzursuzluğa ilişkin ilk kez konuştu ve birlik çağrısında bulundu.

Olaylardan "yabancı müdahaleyi" sorumlu tutan Pezeşkiyan, "ülkenin düşmanlarının ekonomik baskı yoluyla İran'ı devirmeye çalıştığını" savundu. Pezeşkiyan, "Şu anda topyekün bir savaşın içindeyiz. Düşman tüm umudunu bizi ekonomik baskıyla yıkmaya bağlamış durumda. Bir milleti bombalarla, savaş uçaklarıyla ya da füzelerle teslim alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Batı'dan protestolara destek mesajları

Batı dünyasından protestolara destek mesajları paylaşıldı. ABD'li senatörler Rick Scott ve Pete Ricketts, "İran halkının diktatörlüğe karşı duruşunu takdir ettiklerini" ifade ederken; İsveçli Avrupa Parlamentosu Milletvekili Charlie Weimers Avrupa Birliği'ni "Tahran yönetimiyle diplomatik ilişkileri kesmeye" çağırdı.