İran'da reformist kanat cumhurbaşkanı seçiminde adayını belirledi

İran'da reformist kanat, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde eski Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan veya eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'den birini destekleyeceğini duyurdu.

Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam, X sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, reformist kanadın cumhurbaşkanı seçiminde destekleyeceği adayın belirlenmesi için bir toplantı düzenlendiğini belirtti.

Toplantıda yapılan oylamada, eski Yol ve Şehircilik Bakanı Ahundi, Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan, eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin oyların üçte ikisini aldığını aktaran İmam, "Reformist Cephe'nin adayı bu kişiler arasından seçilecek." ifadelerini kullandı.

Nihai aday listesini Anayasayı Koruyucular Konseyi açıklayacak

İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.

Bu kapsamda 46'sı muhafazakar, 16'sı bağımsız, 13'ü reformist, 3'ü ılımlı muhafazakar ve 2'si de Bahar Hareketi (Ahmedinejad grubu) olmak üzere 80 isim adaylık başvurusu yapmıştı.

Adaylık başvurusu yapanların seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına daha önce birçok önemli ismi veto eden Anayasayı Koruyucular Konseyi karar verecek.

Konseyin, 11 Haziran'da seçime katılacak isimleri açıklamasının ardından adayların kampanya süreci başlayacak.

Adaylık başvurusu yapanlar arasında en dikkati çeken isimler eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Meclis Başkanı Kalibaf, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri olmuştu.

Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan ile eski Yol ve Şehircilik Bakanı Ahundi de adaylık başvurusunda bulunmuştu.