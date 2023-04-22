İran'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

İranlılar, ülkenin dört bir yanındaki cuma mescitleri, camiler ve mahalle mescitlerinde Ramazan Bayramı namazını eda etti.

İranlılar, ülkenin dört bir yanındaki cuma mescitleri, camiler ve mahalle mescitlerinde Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Başkent Tahran'da bayram namazını kılmak isteyenler başta İmam Humeyni Cuma Mescidi, İmam Hüseyin, Resulü Ekrem, Emirel Müminin ve Şah Abdülazim camileri olmak üzere birçok cami ve mescitte bir araya geldi.

Başkentteki bayram namazı programlarında mersiyeler okunup dualar edildikten sonra namaz kılındı, hutbeler okundu.

Tahran'daki İmam Humeyni Cuma Mescidi'ndeki bayram namazını ise İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, verdiği hutbede "düşmana karşı" uyanık olunmasını, ülkedeki yasama, yürütme ve yargı erklerinin birlikte çalışarak sorunların üstesinden gelmesini istedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle üç yıllık aradan sonra ilk kez bayram namazını kıldıran Hamaney, İranlıların ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

İran liderinin kıldırdığı bayram namazına ülkenin üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra kadın, erkek ve çocuklardan oluşan Tahranlılar katıldı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisi tarafından 20 Nisan'da yapılan açıklamada Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan Cumartesi günü başlayacağı duyurulurken ülkede Sünnilerin yoğun olduğu bazı bölgelerdeki Sünni din adamları 21 Nisan'ın bayramın ilk günü olduğunu açıklamış ve bayramı kutlamıştı.