İran'daki gösterilerin 8. gününde reformistler, protestolara yönelik dış müdahaleyi kınadı

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve bir hafta süren protestolar devam ediyor. Reform Cephesi, gösterilerin dış müdahale ya da yabancı devletler tarafından istismar edilmesini kınadı. Ülkede polis müdahalesi ve esnaf grevleri de yaşanıyor.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle yaklaşık bir hafta önce başlayan protestolar çeşitli kentlerde sürerken, Reform Cephesi (Cepheyi Islahat), gösterilerin her türlü dış müdahale ya da yabancı devletler tarafından istismar edilmesini kınadı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, ülkedeki protestolar 8'inci gününde Tahran, Kum, Zabul ve İsfahan'da devam etti.

Tahran'da Sadi ve Hafız Caddesi ile Terbiyet-i Müderris Üniversitesi'nde gösteriler düzenlenirken bazı noktalarda polisin protestoculara göz yaşartıcı fişeklerle müdahale ettiği belirtildi.

Kum ve İsfahan'da gösteriler sürerken, esnafın bazı bölgelerde kepenk kapatarak greve gittiği gözlendi.

Öte yandan, İlam eyaletine bağlı Melekşahi kentinde protestolarda hayatını kaybeden 3 göstericinin cenaze töreni rejim karşıtı eyleme dönüştü.

Cenaze törenine katılan yüzlerce kişi, rejim karşıtı sloganlar attılar.

Ayrıca, Tahran Polisi Bilgilendirme Merkezinden yapılan açıklamada, "kamuoyunu yanıltma ve kamu düzenini bozma amacıyla sosyal medya, özellikle Instagram üzerinden içerik üretip yaymak" suçlamasıyla 40 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu kişilere ait Instagram hesaplarında paylaşılan içeriklerin de silindiği belirtildi.

"Protestolar tamamen iç dinamiklere dayanıyor"

İran'daki Reform Cephesi tarafından yayımlanan bildiride ise barışçıl protestoların halkın temel hakkı olduğu vurgulandı.

Bildiride, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hükümetinin şiddetten kaçınma ve protestocuların sesini dinleme yönündeki yaklaşımının yetersiz olduğu ancak kamu güveninin yeniden inşası yolunda olumlu bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

İran halkının protestolarının tamamen iç dinamiklere dayandığı vurgulanan bildiride, protestoların her türlü dış müdahale, tehdit veya yabancı devletler ve akımlar tarafından istismar edilmesinin kesin bir dille kınandığı belirtildi.

? İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.

Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ocak'ta İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
