Haberler

İran'da "gösterileri provoke etmeye çalışan" 4 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Burucerd kentinde, protesto gösterilerini provoke etmeye çalışan 4 kişilik bir silahlı grup yakalandı. Emniyet, şüphelilerin dışarıdan geldiklerini ve kaçak malzemelerle birlikte ele geçirildiklerini duyurdu. Ayrıca, yerel gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İran, Loristan eyaletine bağlı Burucerd kentinde, "protesto gösterilerini provoke etmeye çalışan" 4 kişilik bir grubun yakalandığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Loristan Emniyeti, Burucerd kentinde gösterileri provoke etmeye çalışan 4 kişilik silahlı bir grubun yakalandığını duyurdu.

Emniyet kaynakları, yakalanan şahısların saklandıkları yerde iki adet silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada, yakalanan şahısların Burucerd'de ikamet etmedikleri ve kente dışarıdan geldikleri belirtilirken, şüphelilerin çok sayıda sabıkasının olduğu kaydedildi.

Öte yandan Burucerd İlçe Emniyet Müdürlüğü de şüphe üzerine durdurdukları bir araçta çok sayıda molotof kokteyli ele geçirdiklerini belirtti.

Bunun yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusu, Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde, sosyal medya üzerinden protestocuları yönlendirmeye çalışan, yurt dışı bağlantılı bir şebekenin tespit edildiğini duyurdu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 7 Ocak'ta (gösterilerin 11. gününde) yayımladığı raporda, 4'ü emniyet görevlisi 38 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 217 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'a yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı

O kentimizde çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı