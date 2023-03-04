İran'da polisin şüpheli araca açtığı ateşte bir çocuk hayatını kaybetti

İran'da şüpheli bir aracı kovalayan polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da şüpheli bir aracı kovalayan polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) İsfahan Emniyet Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre, polis ekipleri, dün gece uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyon sonrası "dur" ihtarına uymayan şüpheli bir araca ateş açtı.

Açılan ateşte küçük bir çocuk "merminin sekerek" bedenine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı???????.

Muhalif medyada yer alan haberlere göre ise ziyaret için İsfahan'a gelen bir ailenin aracına seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle güvenlik güçleri tarafından ateş açıldı. Açılan ateşte başına kurşun isabet eden 2 yaşındaki Emir Ali Musa Kazımi yaşamını yitirdi.