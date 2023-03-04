Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da polisin şüpheli araca açtığı ateşte bir çocuk hayatını kaybetti

Güncel Haberler

İran'da polisin şüpheli araca açtığı ateşte bir çocuk hayatını kaybetti

İran'da şüpheli bir aracı kovalayan polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da şüpheli bir aracı kovalayan polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) İsfahan Emniyet Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre, polis ekipleri, dün gece uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyon sonrası "dur" ihtarına uymayan şüpheli bir araca ateş açtı.

Açılan ateşte küçük bir çocuk "merminin sekerek" bedenine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı???????.

Muhalif medyada yer alan haberlere göre ise ziyaret için İsfahan'a gelen bir ailenin aracına seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle güvenlik güçleri tarafından ateş açıldı. Açılan ateşte başına kurşun isabet eden 2 yaşındaki Emir Ali Musa Kazımi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

İsfahan İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title