İran'da polis cinayeti suçlamasıyla bir kişi idama mahkum edildi
İran'ın Huzistan eyaletinde bir polisi öldürme suçlamasıyla yargılanan bir kişi idama mahkum edildi. Sanığın kimliği hakkında bilgi verilmedi.
İran'ın Huzistan eyaletinde bir polisi öldürme suçlamasıyla yargılanan bir kişi idama mahkum edildi.
Tesnim Haber Ajansına göre, Huzistan eyaletine bağlı Mescidi Süleyman ilçesinde 19 Ağustos günü emniyet görevlisi Said Puyan'ı silahla vurarak ölümüne neden olmakla suçlanan sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı.
Sanığın idam cezasına çarptırıldığı belirtilirken, karara ilişkin temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.
Söz konusu sanığın kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.