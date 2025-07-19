İran'da Petrol Rafinerisinde Yangın

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İran'ın Abadan kentindeki petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevreyi duman bulutuyla kaplarken, itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

İran'ın güneybatısındaki Abadan kentinde bir petrol rafinerisinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentindeki petrol rafinerisinin 75. biriminde yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen rafinerideki yangın nedeniyle yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rafinerinin çevresindeki gökyüzü duman bulutuyla kaplandı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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