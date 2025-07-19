İran'da Petrol Rafinerisinde Yangın: 1 Ölü

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İran'ın Abadan kentindeki petrol rafinerisinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangının, pompada meydana gelen bir sızıntı nedeniyle çıktığı, sabotaj bulgusuna rastlanmadığı açıklandı.

İran'ın güneybatısındaki Abadan kentinde bir petrol rafinerisinde meydana gelen yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve ilk belirlemelere göre sabotaj bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentindeki petrol rafinerisinin 75. biriminde yangın çıktı.

Rafinerideki yangın nedeniyle yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rafinerinin çevresindeki gökyüzü duman bulutuyla kaplandı.

Petrol Bakanlığına bağlı Rafineriler ve Dağıtım Şirketi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangının çıkış nedeninin rafinerideki 75 numaralı birimdeki pompaların birinde oluşan sızıntı olduğu ve ilk belirlemelere göre, sabotaj veya insani etken bulgusuna rastlanılmadığı bildirildi.

Olayda, rafineride çalışan bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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