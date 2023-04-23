İran'da petrol işçileri ücretlerinin artırılması talebiyle greve gitti

İran'ın birçok kentinde petrol, gaz, petrokimya ve çelik endüstrilerinde çalışan işçilerin toplu greve gittiği bildirildi.

İran'ın birçok kentinde petrol, gaz, petrokimya ve çelik endüstrilerinde çalışan işçilerin toplu greve gittiği bildirildi.

Hükümetin açıkladığı yüzde 27'lik maaş zammını yeterli bulmayan işçiler; sendikalar ve "Sözleşmeli Petrol İşçilerinin Protestolarını Örgütleme Konseyi"nin çağrısı üzerine grev başlattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, güneydeki Aseluyeh, Dehloran, Neyriz, Geçsaran ve Kangan gibi kentlerde petrol, gaz, petrokimya ve çelik endüstrilerinde çalışan sözleşmeli işçiler dünden bu yana çalışma alanlarını terk ederek iş bıraktı.

İşçiler, ücretlerine yüzde 79 zam yapılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor.